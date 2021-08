Synchroniser une liseuse PocketBook avec un serveur personnel

Il est intéressant de synchroniser une liseuse automatiquement avec un répertoire, afin de ne pas effectuer sur la liseuse les manipulations de transfert de fichiers et de suppression des livres lus, mais depuis un ordinateur, pour des raisons de facilité de manipulation. Cependant, certaines liseuses ne fournissent que des services de synchronisation avec des systèmes détenus par des entreprises (Dropbox, PocketBook cloud...), et non avec un serveur personnel.

Le programme que je propose ici permet de synchroniser votre liseuse en utilisant le protocole WebDAV depuis un NAS Synology (mais est bien sûr reproductible depuis tout serveur utilisant ce protocole, avec NextCloud, Owncloud...). Je me suis inspiré du script webdav_sync.sh de Loriowar. Ce script ne fonctionnait pas sur ma liseuse mais j'ai repris l'idée et amélioré son fonctionnement. Il permettait déjà de :

Copier les fichiers d'un serveur, en réduisant le flux au différentiel de fichiers à envoyer

d'un serveur, en réduisant le flux au de fichiers à envoyer Allumer/éteindre le WI-Fi si celui-ci est détecté comme inactif

Il permet à présent de :

Synchroniser les dates de modifications des fichiers téléchargés

Purger (optionnellement) les fichiers locaux qui ne sont plus présents sur le serveur et les répertoires vides

(optionnellement) les fichiers locaux qui ne sont plus présents sur le serveur et les répertoires vides Eviter de synchroniser le répertoire Corbeille

Donner plus de retour à l'utilisateur (fichier de log, messages d'erreurs...) en anglais ou français

Afficher une barre de progression (malheureusement non implémenté à ce jour mais si quelqu'un voit comment le faire, je suis preneur)

(malheureusement non implémenté à ce jour mais si quelqu'un voit comment le faire, je suis preneur) Proposer de ne synchroniser que certaines extensions

Configuration du serveur WebDAV sur Synology

Installation de WebDAV

Ouvrez le centre de paquets

Faites une recherche sur "webdav". Le paquet "WebDAV Server" est proposé :



Cliquez sur Installer

Une fois l'installation réalisée, ouvrez le logiciel :



Cochez Activer HTTP et cliquez sur Appliquer.

Le mode d'accès proposé ici ne devra être utilisé qu'en réseau local. Il sera de toute façon bloqué depuis Internet, à moins de faire une redirection des ports de votre box.



Création d'un répertoire dédié

Allez dans le panneau de configuration

Choisissez Dossier partagé

Cliquez sur le bouton Créer



Sur l'écran qui s'affiche, entrez un nom de partage (par exemple "webdav")

Cliquez sur Suivant

Sur la page chiffrement, cliquez sur Suivant

Puis validez la création en cliquant sur Appliquer

Création d'un utilisateur dédié

Il recommandé de créer un utilisateur dédié à l'utilisation de ce service, afin de limiter l'exposition des données partagées.

Ouvrez le panneau de configuration

Allez sur Utilisateur

Cliquez sur le bouton Créer

Renseignez le nom, une description et un mot de passe



Dans l'onglet Groupes utilisateurs , choisissez users



, choisissez Dans l'onglet Permissions , choisissez le répertoire créé (ici webdav ) et cochez lecture seule



, choisissez le répertoire créé (ici ) et cochez Dans l'onglet Applications , autorisez WebDAV Server



, autorisez Validez l'ensemble des paramètres en cliquant sur le bouton OK

Une fois l'accès WebDAV préparé, vous pouvez y déposer un fichier EPUB ou PDF, qui vous servira à tester la synchronisation.

Passez ensuite à l'étape suivante, à savoir installer le programme sur la liseuse.

Installation du programme sur la liseuse

Paramétrage du script

Téléchargez le programme suivant :synchro_webdav.app (10 Ko)

Editez-le avec un éditeur de texte, comme Notepad++ (il s'agit d'un script Shell).

Au début du programme, vous verrez plusieurs paramètres, que vous devez modifier pour l'adapter à votre configuration :

# -- Serveur / server

PROTOCOLE =http

HOST =192.168.0.1

LOGIN =monlogin

PASSWORD =monmdp

PORT = 5005

SERVER_ROOT =webdav

EXTENSIONS =pdf,epub,cbr,cbz,txt,mobi,fb2,htm,html,doc,mp3,m4b,docx,jpg,jpeg,png,tiff,prc



# -- Local

SYNCHRO_SUBFOLDERS = true

DELETE_UNMATCHING_LOCAL_FILES = true

LOCAL_FOLDER = / mnt / ext1 / Livres / Synchro



# -- Script

LANGUAGE =french # french or english

E_READER_VERSION = true # Indique le mode d'exécution (liseuse ou PC)

LOG_FILE = / mnt / ext1 / log_synchro.txt



HOST / PORT : adresse locale de votre serveur NAS



LOGIN / PASSWORD : compte utilisateur que vous avez créé sur le NAS



SERVER_ROOT : nom du répertoire partagé sur le NAS



SYNCHRO_SUBFOLDERS : indique si le script synchronise aussi les sous-répertoires du serveur. Si vous avez créé beaucoup de sous-répertoires, le script interrogera chacun d'entre eux séparément, ce qui nuit aux performances.



DELETE_UNMATCHING_LOCAL_FILES : supprimera les fichiers locaux absents du serveur, dans le répertoire synchronisé bien sûr



LOCAL_FOLDER : répertoire local sur la liseuse. Il doit commencer par /mnt/ext1 pour la mémoire interne et /mnt/ext2 pour une carte SD.



LANGUAGE : langue des messages, choisissez french ou english .

ou .

E_READER_VERSION : utilise ou non les fenêtres de dialogues propres à la liseuse



LOG_FILE : chemin et le nom du fichier de log

Sauvegardez le tout quand vous avez terminé.

Envoi du script sur la liseuse

Connectez votre liseuse à l'ordinateur en USB

Ouvrez un explorateur, allez sur le lecteur de la liseuse puis dans le répertoire applications

Déposez-y le script synchro_webdav.app

Déconnectez votre liseuse de l'ordinateur

Exécution du script